Colecionismo mantém história preservada e é oportunidade de negócios

A história relata, em diversas etapas do desenvolvimento humano, uma série de pessoas, em diferentes locais, preocupadas em guardar, armazenar objetos, de modo a preservá-los. Se isto não tivesse ocorrido, não teríamos, hoje, o conhecimento que temos de nosso passado. Os grandes acervos, em todo o mundo, quer particulares, quer de museus, arquivos, etc., iniciaram-se, em sua maioria, por pequenas coleções particulares.É difícil encontrar uma pessoa que nunca teve uma coleção ou pelo menos tentou colecionar algum tipo de objeto ao longo da vida. Selos, figurinhas, cartões telefônicos, papéis de carta, carrinhos e até obras de arte. São dezenas de tipos de itens que compõem a diversidade das coleções, dos mais simples aos mais estranhos, dos mais insignificantes aos que valem fortunas. E, embora alguns possam achar que a prática não passe de bobagem, o colecionismo além de contribuir para a preservação da memória vinculada à história de cada indivíduo, é uma atividade cultural por excelência.Objetos colecionados são, para nosso universo pessoal, o equivalente a relíquias sagradas. Sejam latas de cerveja ou chaveiros, eles abandonam sua função original e se tornam totens, fetiches. Há um ano, um grupo de colecionadores capixabas resolveram se reunir e transformar a paixão em comum em algo estruturado. Assim formou-se a Sociedade Capixaba de Multicolecionismo. E até domingo acontece em Vitória o 2º Encontro Nacional de Multicolecionismo.No programa CBN Cotidiano, conversamos com o vice-presidente da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo, Mário Vanzan, e com o decano da Sociedade e dirigente da Sociedade de Brasília, Cléber Coimbra: