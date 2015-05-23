Colecionismo mantém história preservada e é oportunidade de negócios

A história relata, em diversas etapas do desenvolvimento humano, uma série de pessoas, em diferentes locais, preocupadas em guardar, armazenar objetos, de modo a preservá-los. Se isto não tivesse ocorrido, não teríamos, hoje, o conhecimento que temos de nosso passado. Os grandes acervos, em todo o mundo, quer particulares, quer de museus, arquivos, etc., iniciaram-se, em sua maioria, por pequenas coleções particulares.É difícil encontrar uma pessoa que nunca teve uma coleção ou pelo menos tentou colecionar algum tipo de objeto ao longo da vida. Selos, figurinhas, cartões telefônicos, papéis de carta, carrinhos e até obras de arte. São dezenas de tipos de itens que compõem a diversidade das coleções, dos mais simples aos mais estranhos, dos mais insignificantes aos que valem fortunas. E, embora alguns possam achar que a prática não passe de bobagem, o colecionismo além de contribuir para a preservação da memória vinculada à história de cada indivíduo, é uma atividade cultural por excelência.Objetos colecionados são, para nosso universo pessoal, o equivalente a relíquias sagradas. Sejam latas de cerveja ou chaveiros, eles abandonam sua função original e se tornam totens, fetiches. Há um ano, um grupo de colecionadores capixabas resolveram se reunir e transformar a paixão em comum em algo estruturado. Assim formou-se a Sociedade Capixaba de Multicolecionismo. E até domingo acontece em Vitória o 2º Encontro Nacional de Multicolecionismo.No programa CBN Cotidiano, conversamos com o vice-presidente da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo, Mário Vanzan, e com o decano da Sociedade e dirigente da Sociedade de Brasília, Cléber Coimbra:
Entrevista - Fábio Botacin - Mario - 22-05-15
Serviço:
As primeiras coleções que se tem notícia, estavam relacionadas com o interesse então nascente pela pesquisa científica e exploração do mundo natural.
Por volta de 1.572, o naturalista italiano Ulisse Aldrovandi começou uma coleção de curiosos objetos da natureza, que viajantes traziam a sua terra natal, a Bolonha: ovos de pássaros bizarros, minerais, estranhos chifres, amostras de plantas e até mesmo o cadáver de um filhote de dragão.
Sua coleção ficou tão famosa na época que chegou a ser visitada pelo próprio Papa, e por décadas ele se dedicou a ampliá-la, catalogando meticulosamente cada um dos objetos. Em 1.577, sua coleção já tinha 13 mil itens; em .1600, cerca de 20 mil objetos.
Autografomania - coleção de autógrafos
Bibliofilia - coleção de livros
Bricabraque - coleção de velhos objetos de arte e artesanato
Cartofilia - coleção de cartões postais
Filatelia - coleção de selos
Filumenia - coleção de caixas de fósforo
Marcofilia - coleção de carimbos postais
Maximafilia - coleção de máximos postais
Notafilia - coleção de cédulas
Numismática - coleção de moedas, embora possa refira-se também à coleção de cédulas
Periglicofilia - coleção de pacotes de açúcar
Tabacofilia - coleção de embalagens de cigarros
Telecartofilia - coleção de cartões telefônicos