Colchicina acelera recuperação de casos graves de Covid, diz estudo

Um estudo clínico realizado pela Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto sinaliza que a colchicina, medicamento utilizado para o tratamento de gota (doença causada pelo aumento de ácido úrico no sangue), pode acelerar a recuperação de pacientes com covid-19 ao combater a infecção pulmonar causada pelo novo coronavírus. O artigo foi divulgado no dia 12 de agosto em uma plataforma de analises científicas, mas ainda necessita de revisão pelos pares. Um das participantes desse estudo é a Dra. Letícia Pastorelli Bonjorno, médica reumatologista pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e pesquisadora associada do CRID (Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias). Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (19), ela traz mais detalhes sobre esse estudo.

Um dos motivos que levou, por exemplo, profissionais da área de reumatologia a participarem do estudo, ela explica, é o fato da covid-19 ser uma doença que também causa inflamações e causa reação em cadeia no organismo humano. Entre os resultados, voluntários tratados com o fármaco ficaram livres da suplementação de oxigênio, em média, três dias antes do que os pacientes que receberam apenas o protocolo terapêutico padrão do hospital. Além disso, puderam voltar para casa mais cedo. Outra vantagem do fármaco, segundo os pesquisadores, é o fato de seus eventos adversos serem amplamente conhecidos pelos médicos, sendo o principal deles a diarreia. Mesmo no caso de pacientes internados em hospital, explicam os pesquisadores, os benefícios ainda precisam ser confirmados em uma pesquisa com um número maior de participantes.