Colatina ainda não realizou mais da metade das ações necessárias para reconstruir a cidade após temporais no fim de 2013

Mais de um ano se passou quando Colatina, no Norte do Espírito Santo, iniciou os trabalhos de recuperação da cidade por conta de fortes chuvas que resultaram na morte de oito pessoas, danos provocados em quatro mil imóveis e quando 13 mil moradores foram afetados em 35 áreas de risco, de acordo com o prefeito Leonardo Deptulski (PT). O petista participou da série de entrevistas quanto a retrospectiva 2014 e perspectivas para 2015 na Rádio CBN Vitória. O gestor falou sobre o processo de recuperação do município. Colatina ainda não realizou mais de 50% das medidas necessárias para recuperar a cidade após a enxurrada. Para se ter uma ideia, 400 famílias permanecem desalojadas, desde dezembro de 2013. O município necessita de obter R$ 15 milhões, por meio de convênios com os governos estadual e federal, para concluir a reconstrução da cidade, segundo o prefeito.Deptulski foi alvo de um pedido de intervenção estadual, por parte da Justiça, sob acusação de não realizar ações necessárias para reconstrução de áreas castigadas pelos temporais. A prefeitura ingressou judicialmente com um agravo de instrumento e aguarda o resultado do acolhimento. O prefeito afirma que pelo menos 300 famílias, dentre as desalojadas, foram contempladas com o programa municipal de aluguel social e que realizou ações que estiveram ao alcance da administração – conforme a legislação. Em 2014 foi necessário ainda uma reorganização nas contas públicas, especificamente por meio de campos. Houve redução de custos na prestação de serviços básicos (transportes, limpeza pública, dentre outros) e o corte de funcionários. Ouça a entrevista.