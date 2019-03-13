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Cobrar taxa de conveniência na venda de ingressos online é ilegal

A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça na terça-feira (12). Foi decidido ainda que as empresas deverão devolver taxas de conveniência cobradas nos últimos cinco anos

Publicado em 13 de Março de 2019 às 20:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 mar 2019 às 20:52
O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira (12) que é ilegal a cobrança de taxa de conveniência nas vendas de ingressos de shows e eventos pela internet. Foi decidido ainda que as empresas deverão devolver taxas de conveniência cobradas nos últimos cinco anos. Maria Inês Dolci, advogada especialista em direito do consumidor explica que o site Ingresso Rápido, por exemplo, terá que reformular o serviço. A decisão vale para a Ingresso Rápido, mas se aplica a todas as empresas que atuam da mesma forma. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela detalha o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Maria Inês Dolci - 13-03-19.mp3

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