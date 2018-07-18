Cobrança unilateral: não houve alteração no fluxo da Terceira Ponte

Congestionamento na Terceira Ponte nesta terça-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

Após um período de testes com a cobrança unidirecional de pedágio na Terceira Ponte, ou seja, a cobrança do pedágio acontece apenas no sentido Vitória, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) anunciou que prorrogou o sistema até 15 de outubro. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o diretor-presidente da Arsp, Júlio Castiglioni, explicou que ouve melhora no fluxo dentro do que se considera o horário de pico - entre 16h30 e 19h30. Mas no horário de maior concentração de carros buscando a travessia, a percepção de melhora para o motorista foi menor. "A capacidade da ponte não aumentou. As pessoas que trafegam entre 17h30 e 18h45 são as que mais sofrem com o congestionamento na ponte, é o auge do horário de pico", disse.

Assim, o diretor explica que a formação de filas nos acessos da ponte passaram a acontecer mais tarde, e terminando mais cedo. "Não foi uma proposta de revolução na mobilidade. Temos que trabalhar com informações transparentes. O que se fez desde junho foi uma mudança operacional, para saber se haveria uma melhoria. Uma melhoria substancial viria de investimento financeiro na estrutura da ponte, mas não é possível fazer hoje porque o contrato está judicializado, aguardando uma decisão transitado em julgado", explicou.

Júlio também analisou uma demanda que foi comum nesse período de teste: motoristas que buscariam fazer o sentido Vila Velha sem pagar a tarifa e voltariam para Vitória usando a Segunda Ponte. "Fizemos todas as medições e, com correções de dias atípicos e distorções, não foi percebido de maneira significativa, seja de fluxo financeiro e de fluxo de veículos, a alteração do comportamento dos motoristas buscando a Segunda Ponte. Não houve variação nos números da Terceira Ponte".

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Julio Castiglioni - 18-07-18