Cobrança na conta de energia aumenta: atenção com consumo de equipamentos em casa

Em meio a uma das piores crises energéticas da história do Brasil, o governo federal publicou, nesta segunda-feira (29), uma medida provisória (MP) que permite centralizar a gestão da crise hídrica, adotar "procedimentos competitivos simplificados" para garantir segurança ao sistema elétrico, e criar um colegiado para estabelecer medidas emergenciais para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país.

Além disso, para tentar cobrir os custos do encarecimento da energia elétrica devido ao acionamento das termelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou, nesta terça-feira (29), o reajuste no valor da bandeira tarifária vermelha 2 em 52%. O valor passa dos atuais R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh. O novo valor já vale para o mês de julho. A bandeira tarifária é a cobrança adicional aplicada às contas de luz quando há aumento do custo de produção de energia. O patamar "vermelha 2" é o que está em vigor atualmente.