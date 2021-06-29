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Conta mais cara em julho

Cobrança na conta de energia aumenta: atenção com consumo de equipamentos em casa

O entrevistado é o engenheiro eletricista Marconi Pereira

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:54
Linhas de transmissão de Itaipu, usina hidrelétrica entre o Brasil e o Paraguai
Linhas de transmissão de Itaipu, usina hidrelétrica entre o Brasil e o Paraguai Crédito: Caio Coronel/Itaipu
Em meio a uma das piores crises energéticas da história do Brasil, o governo federal publicou, nesta segunda-feira (29), uma medida provisória (MP) que permite centralizar a gestão da crise hídrica, adotar "procedimentos competitivos simplificados" para garantir segurança ao sistema elétrico, e criar um colegiado para estabelecer medidas emergenciais para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação de escassez hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país.
Além disso, para tentar cobrir os custos do encarecimento da energia elétrica devido ao acionamento das termelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou, nesta terça-feira (29), o reajuste no valor da bandeira tarifária vermelha 2 em 52%. O valor passa dos atuais R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh. O novo valor já vale para o mês de julho. A bandeira tarifária é a cobrança adicional aplicada às contas de luz quando há aumento do custo de produção de energia. O patamar "vermelha 2" é o que está em vigor atualmente.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o engenheiro eletricista Marconi Pereira repercute a medida provisória, o aumento da energia, e traz orientações de consumo consciente.
Entrevista - Fabio Botacin - Marconi Pereira Fardin - 29-06-21

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