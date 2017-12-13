Cobrança indevida lidera ranking de reclamações junto à Anatel

Reclamações por cobrança indevida lideram ranking nacional de queixas de consumidores junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Somente entre janeiro e outubro deste ano já foram feitas mais de 900 mil reclamações dos serviços de telecomunicações oferecidos no Brasil junto ao órgão.

São empresas que oferecem serviços de celular pós e pré-pago, banda larga e TV por assinatura. De acordo com a a superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, Elisa Leone, nem sempre os erros de cobrança se confirmam, mas a comunicação das empresas deixa a desejar. O principal volume de reclamações é de cobrança indevida. As operadoras falham muito nas informações que prestam aos consumidores, não só na fatura. A falha já começa quando se vai contratar um serviço, explica Elisa Leonel.