Cobrança errada está entre as principais reclamações do ES na Anatel

Os serviços de telefonia, internet e TV por assinatura geram um grande número de reclamações por parte dos usuários. De janeiro a outubro, foram 2,5 milhões de queixas em todo o Brasil, sendo 35.000 feitas somente no Espírito santo. A maior parte delas gira em torno de cobranças indevidas e da má qualidade do serviço. A superintendente de Relações com os Consumidores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Elisa Leonel, concedeu uma entrevista à CBN Vitória e trouxe detalhes sobre o assunto: