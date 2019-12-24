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TELEFONIA, TV E INTERNET

Cobrança errada está entre as principais reclamações do ES na Anatel

A maior parte das reclamações gira em torno de cobranças indevidas e da má qualidade do serviço. Conheça as principais reclamações dos consumidores do ES

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 12:01

Publicado em 

24 dez 2019 às 12:01
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Os serviços de telefonia, internet e TV por assinatura geram um grande número de reclamações por parte dos usuários. De janeiro a outubro, foram 2,5 milhões de queixas em todo o Brasil, sendo 35.000 feitas somente no Espírito santo. A maior parte delas gira em torno de cobranças indevidas e da má qualidade do serviço. A superintendente de Relações com os Consumidores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Elisa Leonel, concedeu uma entrevista à CBN Vitória e trouxe detalhes sobre o assunto:
Entrevista - Patricia Vallim - Elisa Leonel - 11.16s - 24-12-19

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