Cobrança de pedágio na BR-262 começa em 2022, explica ANTT

Km 22 da BR-262, em Viana Crédito: Fernando Madeira

As três praças de pedágio previstas para a BR-262 no Espírito Santo, previstas no plano de outorga da concessão da rodovia, publicado na portaria nº 113 de 10 de agosto, devem começar a realizar a cobrança para tráfego na via em 2022. A informação é do superintendente substituto da Superintendência de Concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Marcelo Fonseca, em entrevista ao CBN Cotidiano.

As três praças de pedágio ficarão em Ibatiba, Venda Nova do Imigrante e Viana e o valor inicial projetado para o pedágio nesses trechos será de R$ 7,41, mas como a rodovia no trecho capixaba é de pista simples e com o deságio em leilão, esse preço pode cair para R$ 6,30.

Fonseca explica que o leilão e a assinatura do contrato de concessão devem ocorrer no primeiro semestre de 2021. A partir daí, a empresa vencedora tem 12 meses para implantar melhorias na estrada, como na pavimentação e sinalização. Somente após esse prazo é que há autorização para iniciar a cobrança do pedágio, portanto, em 2022.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Fonseca - 11-08-20

No total, o sistema rodoviário previsto na concessão, das BR 262 (ES) e 381 (MG), compreende 686,1 km de extensão, com duração do contrato de 30 anos, que pode ser estendido por mais cinco. A modelagem prevê investimentos da ordem de R$ 7,7 bilhões e custos de operação de cerca de R$ 6,9 bilhões para os serviços de infraestrutura e recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário.

LEILÃO É PRIORIDADE