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AVIAÇÃO

Cobrança de bagagem não baixou preço de passagem, avalia advogada

O texto prevê gratuidade para bagagem de até 23 kg em voos domésticos com aviões de capacidade acima de 31 lugares. Entretanto, ainda é necessária a sanção do governo federal

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:38
Passageiros com bagagens no saguão do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O plenário do Senado Federal aprovou na quarta-feira (22) a medida provisória (MP) das companhias aéreas. Entre as medidas, está a volta da franquia de bagagem, ou seja, as empresas de aviação deverão oferecer um mínimo de bagagem gratuita em voos domésticos. O texto prevê gratuidade para bagagem de até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares, nos voos domésticos. A proposta segue para a sanção do governo federal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada especialista em Direito do Consumidor, Maria Inês Dolci, detalha os possíveis impactos com as mudanças. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Maria Ines Dolci - 23-05-19.mp3

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