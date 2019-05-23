Cobrança de bagagem não baixou preço de passagem, avalia advogada

O plenário do Senado Federal aprovou na quarta-feira (22) a medida provisória (MP) das companhias aéreas. Entre as medidas, está a volta da franquia de bagagem, ou seja, as empresas de aviação deverão oferecer um mínimo de bagagem gratuita em voos domésticos. O texto prevê gratuidade para bagagem de até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares, nos voos domésticos. A proposta segue para a sanção do governo federal. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada especialista em Direito do Consumidor, Maria Inês Dolci, detalha os possíveis impactos com as mudanças. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Maria Ines Dolci - 23-05-19.mp3