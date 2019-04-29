Cobrança de bagagem em voos pode voltar a ser proibida; entenda

Uma comissão do Congresso Nacional aprovou, no final da última semana, um relatório que extingue a cobrança por bagagens em companhias aéreas brasileiras. Segundo o parecer, as companhias aéreas precisarão oferecer uma franquia mínima de bagagem por passageiro em voos domésticos dependendo do tamanho do avião. A proibição de cobrança por bagagens de até 23kg não estava no texto original da medida provisória, mas foi incluída no relatório. O texto aprovado inclui a previsão.

Segundo o parecer, as companhias terão de oferecer uma franquia mínima de bagagem por passageiro:

- até 23 kg nas aeronaves acima de 31 assentos;

- até 18 kg para as aeronaves de 21 a 30 lugares;

- 10 kg se o avião tiver apenas 20 assentos.

O que diz a Medida provisória? “Nas linhas internacionais, o franqueamento de bagagem será feito pelo sistema de peça ou peso, segundo o critério adotado em cada área. Nas linhas domésticas em conexão com linhas internacionais, quando conjugados os bilhetes de passagem, prevalecerá o sistema e o correspondente limite de franquia de bagagem estabelecido para as viagens internacionais”. Maria Ines Dolci, Advogada especialista em Defesa do Consumidor, detalha, nesta edição do CBN Vitória, a Medida e os próximos passos envolvendo a discussão. Confira!