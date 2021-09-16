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Transporte Coletivo

Cobradores voltarão a atuar nos ônibus do Transcol no próximo ano

A afirmação é do secretário de Estado de Mobilidade, Fabio Damasceno

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2021 às 12:10
Protesto dos cobradores de ônibus do Sistema Transcol
Protesto dos cobradores de ônibus do Sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira
Desde maio do ano passado, devido à pandemia, os cobradores do sistema Transcol foram afastados de seus postos de trabalho. Dezesseis meses depois, mais de mil rodoviários que atuavam no sistema de transporte coletivo da Grande Vitória seguem sem exercer as suas funções. No entanto, já há um plano de retorno da categoria para 2022, como revelou em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (16) o o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre a situação dos cobradores. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 16-09-21.mp3

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