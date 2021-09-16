Cobradores voltarão a atuar nos ônibus do Transcol no próximo ano

Desde maio do ano passado, devido à pandemia, os cobradores do sistema Transcol foram afastados de seus postos de trabalho. Dezesseis meses depois, mais de mil rodoviários que atuavam no sistema de transporte coletivo da Grande Vitória seguem sem exercer as suas funções. No entanto, já há um plano de retorno da categoria para 2022, como revelou em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (16) o o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre a situação dos cobradores. Acompanhe!