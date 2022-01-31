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Cobradores do Transcol voltam às atividades nos ônibus no dia 14 de fevereiro

Com exclusividade, à CBN Vitória, Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, explicou o retorno

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:16
Protesto dos cobradores de ônibus do Sistema Transcol
Cobradores de ônibus do Sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira
No mês de maio de 2020, os cobradores do sistema Transcol foram afastados de seus postos de trabalho por conta da pandemia da Covid-19. Em agosto do ano passado, o governo estadual lançou o programa "CNH Requalifica", com 1,5 mil vagas para processo de primeira habilitação com o objetivo de requalificar os cobradores. Agora, eles vão voltar às atividades no dia 14 de fevereiro deste ano. Cerca de 1.400 profissionais vão fazer a recarrega dos cartões do Transcol dentro dos ônibus que não têm ar condicionado. Os pagamentos só poderão ser feitos com cartões de crédito e débito. As explicações são do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista exclusiva à CBN Vitória. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 31-01-22

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