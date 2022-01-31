Cobradores do Transcol voltam às atividades nos ônibus no dia 14 de fevereiro

No mês de maio de 2020, os cobradores do sistema Transcol foram afastados de seus postos de trabalho por conta da pandemia da Covid-19. Em agosto do ano passado, o governo estadual lançou o programa "CNH Requalifica", com 1,5 mil vagas para processo de primeira habilitação com o objetivo de requalificar os cobradores. Agora, eles vão voltar às atividades no dia 14 de fevereiro deste ano. Cerca de 1.400 profissionais vão fazer a recarrega dos cartões do Transcol dentro dos ônibus que não têm ar condicionado. Os pagamentos só poderão ser feitos com cartões de crédito e débito. As explicações são do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista exclusiva à CBN Vitória. Ouça a entrevista completa!