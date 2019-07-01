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SISTEMA TRANSCOL

Cobradores de ônibus não serão demitidos, garante secretário de Transportes

Ouça a entrevista concedida por Fabio Damasceno à rádio CBN Vitória

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jul 2019 às 10:35
O secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fabio Damasceno, voltou a reafirmar nesta segunda-feira (01) que não haverá demissão de cobradores do Sistema Transcol com a chegada dos ônibus que só aceitarão o cartão do bilhete único.
> Rodoviários protestam nas ruas de Vitória contra ônibus sem cobrador
Ao longo dos próximos três anos e meio, serão 600 ônibus circulando em linhas troncais com wi-fi, ar condicionado e sem cobrador, conforme explicou Fabio Damasceno, em entrevista à rádio CBN Vitória. O secretário garantiu que cobradores serão qualificados para atuarem em outras atividades, como motoristas, mecânicos, bilheteiro e até no setor administrativo e que não haverá demissões na categoria. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 01-07-19

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