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Apólice de seguro cobre alagamentos? Tire suas dúvidas!

Ouça entrevista com Sérgio Luiz de Magalhães, do Sindicato dos Corretores de Seguros do Espírito Santo

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2024 às 11:52
Várias cidades do Rio Grande do Sul continuam alagadas
Várias cidades do Rio Grande do Sul continuam alagadas Crédito: Mauricio Tonetto / Secom
A tragédia climática no Rio Grande do Sul nas últimas semanas tirou vidas e destruiu imóveis e veículos. Mas, mesmo com seguro, os donos de carros ou imóveis precisam verificar a cobertura nas apólices para descobrir se conseguirão obter um reembolso para repor as perdas. Nos municípios onde o nível dos rios baixou, os carros surgem de cabeça para baixo, pendurados em cercas de casas ou escorados nas paredes de casas. Algumas vítimas já procuraram suas seguradoras, que começaram a registrar alta nos acionamentos no estado gaúcho. A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), entidade que representa as empresas do setor, admite que os contratos sem a cobertura contra desastres não vão resultar em indenizações. A avaliação é de que os maiores prejuízos recaíam sobre os seguros patrimoniais, já que quase todas as apólices automotivas têm apólices com direito a indenização em todas as situações. As informações são do site "UOL". Em entrevista à CBN Vitória, o corretor Sérgio Luiz de Magalhães e Souza, do Sindicato dos Corretores de Seguros e de Empresas Corretoras de Seguros no Estado do Espírito Santo (Sincor-ES), fala sobre como funcionam os seguros. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Sergio Luiz de Magalhães e Souza - 17-05-24

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