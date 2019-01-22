Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Coaf: órgão atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), têm ganhado destaque nas últimas semanas, com as revelações sobre as movimentações atípicas e milionárias na conta bancária do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 12:45

Publicado em 

22 jan 2019 às 12:45
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, têm ganhado destaque nas últimas semanas. O motivo foi a sucessão de revelações sobre as movimentações atípicas e milionárias na conta bancária do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, e de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. Os dados, relevados através de um relatório do Coaf, também mostram que Flávio Bolsonaro, em apenas cinco dias, realizou 48 depósitos de R$ 2 mil, o que é considerado anormal.
O Coaf é um órgão que foi criado em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de ações e organizações criminosas. Além disso, a lei 9.613/98, atribui ao Coaf a competência de regular os setores econômicos para os quais não haja órgão regulador ou fiscalizador próprio.
Para nos explicar os detalhes sobre o Coaf e explicar sua importância, principalmente no combate à lavagem de dinheiro, vamos conversar com Rodrigo Rossoni, secretário-geral da ONG Transparência Capixaba.
Entrevista - John Gomes - Rodrigo Rossoni - 22-01-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados