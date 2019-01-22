Coaf: órgão atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, têm ganhado destaque nas últimas semanas. O motivo foi a sucessão de revelações sobre as movimentações atípicas e milionárias na conta bancária do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, e de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. Os dados, relevados através de um relatório do Coaf, também mostram que Flávio Bolsonaro, em apenas cinco dias, realizou 48 depósitos de R$ 2 mil, o que é considerado anormal.

O Coaf é um órgão que foi criado em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de ações e organizações criminosas. Além disso, a lei 9.613/98, atribui ao Coaf a competência de regular os setores econômicos para os quais não haja órgão regulador ou fiscalizador próprio.

Para nos explicar os detalhes sobre o Coaf e explicar sua importância, principalmente no combate à lavagem de dinheiro, vamos conversar com Rodrigo Rossoni, secretário-geral da ONG Transparência Capixaba.