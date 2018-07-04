CNI analisa queda da produção industrial com greve dos caminhoneiros

Os 11 dias de greve dos caminhoneiros tiveram como consequência a maior queda na produção da indústria brasileira desde dezembro de 2008, quando a crise internacional derrubou a produção em 11,2%. Ao todo, o recuo no mês de maio foi de 10,9% em relação a abril que havia tido uma evolução de 0,8%. Em comparação com maio do último ano, a queda foi de 6,6%. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (04) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os setores que mais retrocederam foram o de automóveis, reboques e carrocerias, com 29,8%, de bebidas, com 18,1%, seguido pelo de confecção de artigos do vestuário e acessórios, por sua vez, que teve recuo de 15,4%.