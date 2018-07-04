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ENTREVISTAS

CNI analisa queda da produção industrial com greve dos caminhoneiros

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 17:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 jul 2018 às 17:35
Os 11 dias de greve dos caminhoneiros tiveram como consequência a maior queda na produção da indústria brasileira desde dezembro de 2008, quando a crise internacional derrubou a produção em 11,2%. Ao todo, o recuo no mês de maio foi de 10,9% em relação a abril que havia tido uma evolução de 0,8%. Em comparação com maio do último ano, a queda foi de 6,6%. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (04) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os setores que mais retrocederam foram o de automóveis, reboques e carrocerias, com 29,8%, de bebidas, com 18,1%, seguido pelo de confecção de artigos do vestuário e acessórios, por sua vez, que teve recuo de 15,4%.
Na última semana, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) também apresentou dados negativos sobre o mês de maio, como, por exemplo, o faturamento da indústria, que caiu 16,7%. Confira nesta edição do CBN Cotidiano uma análise do economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcelo Azevedo sobre o cenário econômico.
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Azevedo - 04-07-18.mp3

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