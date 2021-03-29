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CNH Social: tire suas dúvidas sobre a abertura das novas vagas

As inscrições para 3 mil vagas da primeira fase do programa CNH Social 2021 já estão abertas

Publicado em 29 de Março de 2021 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mar 2021 às 10:35
As inscrições para 3 mil vagas da primeira fase do programa CNH Social 2021 já estão abertas desde as 10 horas desta segunda-feira (29). O lançamento foi anunciado pelo governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), na tarde da última sexta-feira (26), quando o governador Renato Casagrande anunciou novas medidas de proteção social de enfrentamento à pandemia da covid. Segundo o Detran, as inscrições vão até 23h59 do dia 07 de abril e serão feitas exclusivamente no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de o interessado sair de casa para fazer a inscrição. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Detran, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Givaldo Vieira - 29-03-21.mp3
O programa social possibilita o acesso gratuito de pessoas de baixa renda à obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).  Para se inscrever, é necessário que o interessado esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses até o dia 12 de fevereiro de 2021, além de ter 18 anos completos no momento da inscrição, residir no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de possuir a CNH. Serão reservadas 5% das inscrições para as pessoas com deficiência. O resultado da primeira fase será divulgado no site do Detran|ES no dia 13 de abril, às 12h. Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado.

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