Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

CNH Social: 1.000 vagas para cursos de motorista profissional

Beneficiados pelo programa poderão fazer os cursos gratuitamente

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 16:07

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

01 nov 2019 às 16:07
CNH Social já conta com 28.242 candidatos a 2.500 vagas Crédito: Gabriel Lordêllo
O Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai oferecer 1.000 vagas para cursos profissionalizantes para motoristas beneficiados pelo programa CNH Social. Serão cursos especializados de transporte de produtos perigosos, escolar, de passageiros, de carga indivisível e de veículos de emergência. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explicou que o objetivo é dar oportunidades aos motoristas no mercado de trabalho. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Givaldo Vieira - 01-11-19.mp3
Para participar, é preciso ser maior de 21 anos; estar com a CNH válida; ter tido sua última Carteira Nacional de Habilitação emitida com o benefício CNH Social; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados