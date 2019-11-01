CNH Social: 1.000 vagas para cursos de motorista profissional

O Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai oferecer 1.000 vagas para cursos profissionalizantes para motoristas beneficiados pelo programa CNH Social. Serão cursos especializados de transporte de produtos perigosos, escolar, de passageiros, de carga indivisível e de veículos de emergência. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explicou que o objetivo é dar oportunidades aos motoristas no mercado de trabalho. Acompanhe!

Para participar, é preciso ser maior de 21 anos; estar com a CNH válida; ter tido sua última Carteira Nacional de Habilitação emitida com o benefício CNH Social; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.