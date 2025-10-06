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Trânsito

CNH sem autoescola: Ministério dos Transportes explica mudanças que estão sob consulta

Ouça entrevista com o secretário Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adrualdo Catão

Publicado em 06 de Outubro de 2025 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 out 2025 às 11:00
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Radar Nacional
O governo federal está propondo mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país. A principal delas é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático dos departamentos de Trânsito (Detran) estaduais. A proposta prevê, por exemplo, que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático — que continuarão obrigatórios como condição para a emissão da CNH. São esses exames que atestam se o condutor está devidamente capacitado para dirigir.
Interessados em contribuir com a proposta de mudança da CNH têm até 2 de novembro para enviar sugestões na consulta pública aberta pelo Ministério dos Transportes na última semana. A iniciativa, segundo o Ministério, busca tornar o processo de habilitação mais acessível, democrático e barato, além de incentivar a regularização de milhões de motoristas que hoje dirigem sem carteira. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adrualdo Catão, fala sobre o assunto.
Por que a mudança? De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o modelo atual é excludente, caro e demorado, impedindo milhões de pessoas de terem acesso à habilitação. A expectativa é que a redução de custos — atualmente, o valor para tirar a primeira CNH pode ultrapassar R$ 3,2 mil, a depender da localidade da emissão — diminua a informalidade no trânsito, já que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira.
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Adrualdo Catão - 06-10-25

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