CNH do Brasil: como solicitar a habilitação? Detran-ES explica!

O processo para tirar a primeira carteira de motorista ficou mais simples no Brasil. A retirada da obrigatoriedade das autoescolas e a renovação automática para "bons condutores" integram o pacote de medidas anunciado pelo governo federal, no final do ano passado, para reduzir o custo e a burocracia dos processos relativos à obtenção e à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país. Com as novas regras, o Ministério dos Transportes estima que tirar a primeira habilitação vai custar cerca de R$ 700, ante mais de R$ 3 mil atualmente. No Espírito Santo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nas últimas semanas, que já tem novidades sobre as adequações sistêmicas que estão sendo realizadas com o objetivo de atender plenamente a Resolução nº 1.020/2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).