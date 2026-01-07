Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Menor custo

CNH do Brasil: como solicitar a habilitação? Detran-ES explica!

O condutor que quiser se habilitar no Espírito Santo já consegue dar entrada no seu processo

Publicado em 07 de Janeiro de 2026 às 11:52

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2026 às 11:52
Exame toxicológico será exigido para renovar CNH
CNH, carteira de motorista Crédito: Lidiane Cuiabano/Detran-MT
O processo para tirar a primeira carteira de motorista ficou mais simples no Brasil. A retirada da obrigatoriedade das autoescolas e a renovação automática para "bons condutores" integram o pacote de medidas anunciado pelo governo federal, no final do ano passado, para reduzir o custo e a burocracia dos processos relativos à obtenção e à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país. Com as novas regras, o Ministério dos Transportes estima que tirar a primeira habilitação vai custar cerca de R$ 700, ante mais de R$ 3 mil atualmente. No Espírito Santo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nas últimas semanas, que já tem novidades sobre as adequações sistêmicas que estão sendo realizadas com o objetivo de atender plenamente a Resolução nº 1.020/2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Segundo o Detran-ES, "as novas regras demandam uma série de alterações profundas no processo de habilitação, por isso as adequações estão sendo implementadas gradativamente, o mais rápido possível. O condutor que quiser se habilitar no Espírito Santo já consegue dar entrada no seu processo". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Raphael Piekarz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Raphael Piekarz - 07-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados