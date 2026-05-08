CNH: alunos poderão buscar instrutores e autoescolas por localização

Conheça detalhes da nova ferramenta na entrevista com o diretor de Habilitação e Veículos do Detran/ES, Raphael Piekarz

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 10:49

Fernanda Queiroz

08 mai 2026 às 10:49
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Ministério dos Transportes lançou esta semana, a Nova Jornada do Instrutor, iniciativa que moderniza o processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A principal novidade, informa o Ministério, é a possibilidade de o próprio candidato buscar instrutores de direção e autoescolas por localização, consultar avaliações de quem já passou pelas aulas e entrar em contato pelo WhatsApp. Tudo isso está disponível gratuitamente no aplicativo CNH do Brasil. O aplicativo passa a mostrar ao aluno instrutores habilitados e autoescolas, que podem ser filtrados por geolocalização, CEP ou endereço. 
Outro avanço importante é a criação da carteirinha digital do instrutor, disponível no app, e que funciona como um documento oficial para comprovar que é um instrutor credenciado. Além disso, os instrutores já cadastrados nos sistemas dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) terão até o dia 6 de julho de 2026 para atualizarem seus dados dentro da plataforma CNH do Brasil, para garantir que os alunos tenham acesso a contatos corretos e atualizados".
Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Raphael Piekarz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raphael Piekarz - 08-05-26.mp3

