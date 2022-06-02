Clínicas particulares começam a disponibilizar vacina contra Covid-19

Vacina da AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

As clínicas particulares brasileiras começaram esta semana a disponibilizar a vacina contra a Covid-19. As primeiras doses foram negociadas com clínicas de São Paulo e Minas Gerais. A venda dos imunizantes pelo setor privado foi possível graças ao fim do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo governo federal em 22 de maio. Por enquanto, só o imunizante da AstraZeneca está disponível. Segundo a farmacêutica, a vacina chegou ao mercado sob o nome "Vaxzevria", e é importada dos Estados Unidos (EUA). Mais de um milhão de doses já chegaram ao país e, nos próximos meses, mais um milhão deve ser entregue.

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), Geraldo Barbosa, explica que poderão receber as doses todos os grupos que já estão liberados para tomar a vacina na rede pública. A segunda dose de reforço (D4) também poderá ser aplicada em pessoas de 18 a 60 anos, desde que apresente laudo médico que indique a necessidade do imunizante. Segundo ele, quem receber a dose na clínica particular também terá o registro da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada dose deve custar entre R$250 e R$350, dependendo da clínica.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Geraldo Barbosa - 02-06-22

A produção da CBN Vitória ligou para clínicas particulares da Grande Vitória para saber se a vacina da Covid-19 já estava disponível. A CVP Vacinas disse que ainda não tem previsão de disponibilidade. A SIS Vacinas afirmou que terá uma reunião essa semana para saber como vai ficar a viabilização da compra. A Clínica de Vacinação Prophylaxis não tem previsão. A Clínica de Vacinação São Miguel informou que, provavelmente, não vai trabalhar com a vacina da Covid-19.

O QUE DIZ A ANVISA