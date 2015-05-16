Climatologista não acredita em aquecimento global provocado pelos homens

O climatologista e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion e tem uma opinião, no mínimo, controversa e um tanto solitária sobre a ação do homem no clima da terra. Representante dos países sul-americanos na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, Molion afirma, com todas as letras, que as emissões de carbono na atmosfera não tem influência sobre as médias anuais de temperatura.