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MEIO AMBIENTE

Climatologista não acredita em aquecimento global provocado pelos homens

Luiz Carlos Molion afirma que as emissões de carbono na atmosfera não tem influência sobre as médias anuais de temperatura

Publicado em 16 de Maio de 2015 às 16:13

Publicado em 

16 mai 2015 às 16:13
O climatologista e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion  e tem uma opinião, no mínimo, controversa e um tanto solitária sobre a ação do homem no clima da terra. Representante dos países sul-americanos na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, Molion afirma, com todas as letras, que as emissões de carbono na atmosfera não tem influência sobre as médias anuais de temperatura.
E diz mais: o clima global, nos próximos anos, tende a esfriar e não o contrário. Esse efeito, criado pela variação da temperatura de oceanos, vai gerar efeitos inclusive no Espírito Santo, mudando o regime de chuvas. Ele esteve essa semana para um evento em Vitória.
Entrevista - Duilo Victor - Professor Luiz Carlos Molion - 16-05-15 (Bruto).mp3

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