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Climatempo orienta sobre mudança de tempo no ES

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 20:49

Publicado em 

17 out 2018 às 20:49
Mudanças de temperatura para os capixabas. Informações do Climatempo apontam que o Espírito Santo é um dos estados que devem ficar em atenção para o risco de temporais ou de chuva volumosa, que gera grandes acumulados no decorrer do dia. O vento marítimo moderado e constante força a concentração de umidade sobre o estado e uma grande quantidade de nuvens fica sobre todas as regiões capixabas nesta quarta-feira. A chuva pode ser moderada a forte em algumas áreas, mas não necessariamente com raios. Também há o risco de chuva forte em regiões vizinhas, como o Noroeste de Minas Gerais. Saiba detalhes dessas mudanças com a Meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Confira!
Entrevista - John Gomes - Josélia Pegorin - 17-10-18.mp3

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