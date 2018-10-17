Climatempo orienta sobre mudança de tempo no ES

Mudanças de temperatura para os capixabas. Informações do Climatempo apontam que o Espírito Santo é um dos estados que devem ficar em atenção para o risco de temporais ou de chuva volumosa, que gera grandes acumulados no decorrer do dia. O vento marítimo moderado e constante força a concentração de umidade sobre o estado e uma grande quantidade de nuvens fica sobre todas as regiões capixabas nesta quarta-feira. A chuva pode ser moderada a forte em algumas áreas, mas não necessariamente com raios. Também há o risco de chuva forte em regiões vizinhas, como o Noroeste de Minas Gerais. Saiba detalhes dessas mudanças com a Meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Confira!