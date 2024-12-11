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É do ES!

Clima, solo e know how: cafés capixabas são referência para o Brasil

Ouça entrevista com o coordenador do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, Douglas Gonzaga

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2024 às 10:52
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó Crédito: Roberto Barros/Divulgação
Na última semana de novembro, o Espírito Santo conquistou oito prêmios na premiação nacional “Coffe Of The Year 2024”. Os cafés capixabas ocuparam as primeiras colocações nas categorias arábica e canéfora, consagrando o Estado como referência. Produtores de municípios do Caparaó capixaba subiram ao palco e ocuparam os primeiros lugares de cada pódio. Um conjunto de fatores, como o solo, o clima e a dedicação do produtor capixaba, foi responsável por esse resultado. Em entrevista ao CBN Vitória, o coordenador do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (Cecafes) do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Douglas Gonzaga, explica o que faz o Espírito Santo ser referência para o Brasil em produção de cafés especiais. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Douglas Gonzaga - 11-12-24

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