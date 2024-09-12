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Capixabas Pelo Mundo

"Clima, língua e segurança são as principais diferenças", diz capixaba que mora em Portugal

Conheça a história de Brenda Franco

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 17:49

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

12 set 2024 às 17:49
Incêndio em apartamento superlotado expõe crise na habitação para imigrantes em Portugal
Portugal Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", viajaremos para Portugal para conhecer a história da estudante de design, Brenda Franco (23). Natural de Vitória, a jovem mora fora do Estado desde a infância, mas volta todo o ano para visitar a família e aproveitar o que Espírito Santo oferece. A coisa que mais se orgulha por ser capixaba é a beleza da bandeira e a panela de barro. Ela ama a calmaria que as paisagens das cidades oferecem. “Sempre vi o ES com olhos de calma e afeto”, diz Brenda. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 12-09-24

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