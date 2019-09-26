Clima: entenda efeitos do aumento na temperatura e no nível do mar

Erosão em Meaípe, Guarapari: efeito de ondas fortes Crédito: Reprodução/Dailymotion

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão ligado à ONU, divulgou nesta quarta-feira (25) um novo relatório que analisa e compila as descobertas científicas mais recentes sobre a mudança climática, o oceano e a criosfera – água em estado sólido, como geleiras. Os resultados chamam a atenção e entre os destaques do relatório estão informações como a de que até o ano 2100, o nível do mar pode ter um aumento de até um metro.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Renato Ghisolfi, professor de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), questiona se a população do Espírito Santo, por exemplo, consegue perceber efeitos das mudanças climáticas com a ilustração de casos em outras regiões. "O desgelo do Ártico, ou ondas de calor na Europa, em nada atinge quem mora aqui. Essa pessoa não perceber nada. Aqui temos que ter um trabalho de adaptação. A palavra é adaptação: com uso da água, uso da costa, o que fazer com lixo. Esse é papel de cada um", alerta.

O professor alerta ainda sobre efeitos que não percebidos num único evento. "A temperatura aumenta e isso gera também um aumento na evaporação do oceano. Isso gera mais nuvens e pode gerar ventos mais fortes. É uma questão de energia. Os ventos mais fortes geram mais ondas e, na parte costeira, elas vão chegar com mais energia. E onde isso será dissipado? Tem destruição e isso tira dinheiro de impostos pois haverá obras para conter essa destruição. Quanto mais isso ocorrer, mais a estrutura [da costa] fica a mercê dos fenômenos e mais dinheiro terá que ter para isso, para aplicar em obras", analisa.

E do ponto de vista da preparação das cidades com relação a essas mudanças? Também participa Patrícia Stelzer da Cruz, mestre em Arquitetura e Urbanismo. "É preciso investir em adaptação das cidades e tornar essas regiões mais resilientes para enfrentar os problemas que advindos das mudanças climáticas", alerta. Segundo ela, “já não dá pra pensar na arquitetura de uma cidade, hoje em dia, como a gente pensaria em anos atrás”. A valorização do transporte público – e reais investimentos no setor – na integração das cidades e da produção de um plano de mitigação de efeitos climáticos são defendidos. O conceito de cidades verdes é destacado pela especialista.

Confira a conversa completa e entenda mais sobre os efeitos para nossa rotina: