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Clima capixaba promete continuar quente em março

Para entender melhor o que causa este calor intenso e a previsão para o Espírito Santo durante todo este mês, confira as explicações da coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz

Publicado em 07 de Março de 2019 às 19:41

Publicado em 

07 mar 2019 às 19:41
Este foi um dos verões mais quentes para os capixabas. Em muitos momentos, os termômetros ultrapassaram a marca dos 35°C, com a sensação térmica ultrapassando 40ºC. Mas pelas previsões do Climatempo, março ainda será de muito calor e sol para os capixabas. Para entender melhor o que causa este calor intenso e a previsão para o Espírito Santo durante todo este mês, confira as explicações da coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz. Ouça!
Entrevista - John Gomes - Angela Ruiz - 07-03-19.mp3

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