Clima capixaba promete continuar quente em março

Este foi um dos verões mais quentes para os capixabas. Em muitos momentos, os termômetros ultrapassaram a marca dos 35°C, com a sensação térmica ultrapassando 40ºC. Mas pelas previsões do Climatempo, março ainda será de muito calor e sol para os capixabas. Para entender melhor o que causa este calor intenso e a previsão para o Espírito Santo durante todo este mês, confira as explicações da coordenadora de comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz. Ouça!