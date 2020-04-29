Clientes passam a ser obrigados a usar máscaras em supermercados

Com o avanço nos casos do coronavírus, um protocolo firmado, nesta quarta-feira (29), entre a Superintendência do Trabalho no Espírito Santo e a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) faz com que os clientes passam a ser obrigados a usar máscaras para entrar em supermercados. A medida vale para todo o Espírito Santo. A informação é do superintendente do Trabalho no Estado, Alcimar Candeias, em entrevista ao CBN Cotidiano. "Para poder entrar o cliente vai ter que usar a máscara. A preservação da saúde é fundamental no momento em que estamos passando", disse.