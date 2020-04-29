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CORONAVÍRUS

Clientes passam a ser obrigados a usar máscaras em supermercados

Confira a entrevista do superintendente do Trabalho no Espírito Santo, Alcimar Candeia, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 18:08

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 abr 2020 às 18:08
Movimentação de pessoas em supermercado: medidas para evitar aglomeração Crédito: Ricardo Medeiros
Com o avanço nos casos do coronavírus, um protocolo firmado, nesta quarta-feira (29), entre a Superintendência do Trabalho no Espírito Santo e a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) faz com que os clientes passam a ser obrigados a usar máscaras para entrar em supermercados. A medida vale para todo o Espírito Santo. A informação é do superintendente do Trabalho no Estado, Alcimar Candeias, em entrevista ao CBN Cotidiano. "Para poder entrar o cliente vai ter que usar a máscara. A preservação da saúde é fundamental no momento em que estamos passando", disse.
Ele também explicou que, desde o início da pandemia, o órgão está emitindo notificações recomendatórias para estabelecimentos de setores essenciais - como supermercados e farmácias - para que sejam cumpridos os protocolos de segurança. Na última terça-feira (28) ocorreu a interdição de um supermercado na Praia da Costa, em Vila Velha, após ter sido realizado uma inspeção no estabelecimento e constatado que não estavam sendo adotadas as práticas de prevenção ao coronavírus.
Com o registro de 22 empregados afastados por suspeita ou confirmação da doença, o supermercado deveria, de acordo com o órgão, estar realizando o procedimento chamado "busca ativa própria por novos casos suspeitos". "Foi constatado que as medidas não foram suficientes", explicou o superintendente. Confira a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Alcimar Candeias - 29-04-20

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