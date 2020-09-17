Clientes deverão fornecer série de dados para comprar fogos no ES

Queima de fogos na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Lucas Sandonato

A partir desta quinta-feira (17), estabelecimentos que comercializam fogos de artifício e explosivos com potência similar serão obrigados a realizar cadastro de identificação de todos os compradores e encaminhar os dados às polícias Civil e Militar. A medida considera a lei estadual aprovada em julho, que define as regras para a comercialização de fogos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, detalhou as novidades. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Ramalho - 17-09-20

De acordo com decreto que regulamenta a Lei nº 11.150, de 14 de julho de 2020, e que foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 17 de setembro, em todas as compras os clientes deverão fornecer: foto recente, número da cédula de identidade, número do CPF, e comprovante de residência. Além dos dados pessoais, o comprador deverá informar a finalidade dos fogos de artifício.