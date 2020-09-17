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SECRETÁRIO DE SEGURANÇA EXPLICA

Clientes deverão fornecer série de dados para comprar fogos no ES

O secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho, explicou os parâmetros da lei estadual que entrou em vigor nesta quinta-feira (17)

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 set 2020 às 17:03
Queima de fogos na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Lucas Sandonato
A partir desta quinta-feira (17), estabelecimentos que comercializam fogos de artifício e explosivos com potência similar serão obrigados a realizar cadastro de identificação de todos os compradores e encaminhar os dados às polícias Civil e Militar. A medida considera a lei estadual aprovada em julho, que define as regras para a comercialização de fogos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, detalhou as novidades. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Alexandre Ramalho - 17-09-20
De acordo com decreto que regulamenta a Lei nº 11.150, de 14 de julho de 2020, e que foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 17 de setembro, em todas as compras os clientes deverão fornecer: foto recente, número da cédula de identidade, número do CPF, e comprovante de residência. Além dos dados pessoais, o comprador deverá informar a finalidade dos fogos de artifício.
Já os comerciantes precisarão encaminhar as fichas de cadastro e os comprovantes das vendas até o quinto dia útil do mês posterior ao da compra, tanto para a Delegacia Especializada em Fiscalização de Armas e Explosivos e Munições, quanto para a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, além de mantê-los armazenados por cinco anos após compra.

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