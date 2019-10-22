Cliente passou a ter poder e empresas devem se adaptar, diz executivo

O conjunto de mudanças nos produtos jornalísticos de A Gazeta foi oficialmente apresentado a lideranças do mercado, na manhã desta terça-feira (22). Desde 30 de setembro, o foco é a produção digital. A apresentação foi aberta por Pedro Englert, CEO da Startse. Ele defendeu evoluções em negócios pautadas em anseios dos consumidores.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o executivo analisa como a tecnologia abre desafios, mas também oportunidades. "Entendemos que há uma nova dinâmica de mercado, diferente do que havia há 15 anos. Precisamos entender como lidar com uma nova postura diante disso, encarar esse mundo com tudo o que ele está oferecendo", diz.

Ele também explica como o cliente precisa estar em destaque nesse ambiente. "A grande mudança no ambiente de negócios é que o custo para se empreender e experimentar caiu muito. Hoje em dia virou um processo científico, tem metodologia com testes inclusive curtos. Somado ao fato que as pessoas estão bem informadas, elas sabem que tem alternativas e soluções para aquilo que procuram, e tem acesso às soluções. Ai conforme os clientes vão experimentando boas experiências, elas não querem voltar. O cliente passou a ter poder e ser protagonista nessa relação com a empresa. Hoje eu tenho que entender o que ele quer e oferecer isso. As empresas que não se adaptarem a esse novo jogo, vão ter problemas", esclarece.