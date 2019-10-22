Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cliente passou a ter poder e empresas devem se adaptar, diz executivo
negócios digitais

Cliente passou a ter poder e empresas devem se adaptar, diz executivo

Quem explica é o CEO da Starse, maior ecossistema de startups do país

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 15:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 out 2019 às 15:23
CEO de educação da StartSe, Pedro Englert em entrevista a Rádio CBN Vitória. Crédito: Matheus Zardini
O conjunto de mudanças nos produtos jornalísticos de A Gazeta foi oficialmente apresentado a lideranças do mercado, na manhã desta terça-feira (22). Desde 30 de setembro, o foco é a produção digital. A apresentação foi aberta por Pedro Englert, CEO da Startse. Ele defendeu evoluções em negócios pautadas em anseios dos consumidores.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o executivo analisa como a tecnologia abre desafios, mas também oportunidades. "Entendemos que há uma nova dinâmica de mercado, diferente do que havia há 15 anos. Precisamos entender como lidar com uma nova postura diante disso, encarar esse mundo com tudo o que ele está oferecendo", diz.
Ele também explica como o cliente precisa estar em destaque nesse ambiente. "A grande mudança no ambiente de negócios é que o custo para se empreender e experimentar caiu muito. Hoje em dia virou um processo científico, tem metodologia com testes inclusive curtos. Somado ao fato que as pessoas estão bem informadas, elas sabem que tem alternativas e soluções para aquilo que procuram, e tem acesso às soluções. Ai conforme os clientes vão experimentando boas experiências, elas não querem voltar. O cliente passou a ter poder e ser protagonista nessa relação com a empresa. Hoje eu tenho que entender o que ele quer e oferecer isso. As empresas que não se adaptarem a esse novo jogo, vão ter problemas", esclarece.
Englert também disse que o medo costuma engessar empresas, algo incompatível com o cenário de transformação acelerada das tecnologias.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Pedro Englert - 22-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados