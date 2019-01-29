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Cláusula de desempenho começa a valer a partir do dia 1° de fevereiro

A decisão foi do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral e define que esses partidos ficarão impossibilitados de receber recursos do Fundo Partidário. A análise é do advogado Hélio Maldonado, especialista em Direito Eleitoral

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:36

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:36
A cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira, deve afetar partidos políticos que não atingiram o resultado pré-definido nas últimas eleições a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro. A decisão foi do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral e define que esses partidos ficarão impossibilitados de receber recursos do Fundo Partidário.
A cláusula que somente terão acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda na rádio e televisão partidos que obtiveram, no mínimo, 1,5% dos votos válidos para deputado federal distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas; ou tiverem elegido pelo menos nove deputados distribuídos em pelo menos um terço dos estados.
A Rede Sustentabilidade, que não atingiu o desempenho mínimo, chegou a protocolar uma petição questionando a data-limite, afirmando que a legenda foi criada há pouco tempo e não conseguiu atender as demandas da emenda constitucional que instituiu a barreira. Para detalhar o caso e explicar como serão os procedimentos da cláusula de desempenho, vamos conversar com o advogado Hélio Maldonado, especialista em Direito Eleitoral.
Entrevista - John Gomes - Hélio Maldonado - 29-01-19

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