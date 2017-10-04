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Cláusula de barreira para 2018 e fim das coligações partidárias

O Senado aprovou na última terça-feira (3) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria uma cláusula de desempenho, a partir de 2018, para as legendas terem acesso ao Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV

Publicado em 04 de Outubro de 2017 às 19:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 out 2017 às 19:53
O Senado aprovou na última terça-feira (3) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria uma cláusula de desempenho, a partir de 2018, para as legendas terem acesso ao Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. O texto também prevê o fim das coligações proporcionais, a partir das eleições de 2020.
A PEC já foi aprovada pela Câmara e agora vai à promulgação, em sessão conjunta do Congresso Nacional, formada por deputados e senadores. Nesta edição do CBN Cotidiano, o advogado especialista em legislação eleitoral, Ludgero Liberato, analisa a votação e explica o que, de fato, poderá ocorrer rumo às eleições do próximo ano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ludgero Liberato - 04-10-17.mp3

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