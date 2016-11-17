Cláusula de barreira avança no Congresso e pode reduzir número de partidos políticos

A criação da cláusula de desempenho e da federação de partidos, a alteração do sistema eleitoral para o de lista fechada ou para alguma modalidade de voto distrital e o fim das coligações nas eleições proporcionais. Esses pontos estão em discussão na reforma política que tramita no Congresso Nacional.

Ao longo dos últimos dez anos, a reforma política fracassou cinco vezes e os principais temas foram engavetados. O financiamento de campanha é tema de uma das mais polêmicas propostas em discussão em uma nova tentativa de reforma. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o senador Ricardo Ferraço analisa os motivos da reforma ser necessária. "A política brasileira foi para o fundo do poço. Por uma série de razões ela se distanciou daquilo que reclama a população e está muito desacreditada. Nós precisamos, portanto, atacar as origens de todos os problemas".

Outro item é a cláusula de desempenho para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão, o que pode liquidar dois terços das legendas atuais.

A proposta foi aprovada, na última quarta-feira (9), em primeiro turno no Senado, por 58 votos favoráveis e 13 contrários. Se passar na segunda votação, a proposta ainda seguirá para análise da Câmara dos Deputados, onde também precisará ser aprovada em dois turnos para entrar em vigor. "A cláusula de barreira foi implementada em muitos países, é uma premissa, uma pré-condição para você ter acesso ao fundo partidário", destaca o senador.

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