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Teatro

Claudia Raia chega a Vitória com musical e relembra história hilária no ES

Ouça a entrevista com a atriz

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 11:25

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

13 dez 2024 às 11:25
Espetáculo
Espetáculo "Conserto para Dois, O Musical", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello Crédito: Gabriela Schmidt
A atriz Claudia Raia desembarca em Vitória neste fim de semana com a peça “Conserto Para Dois, O Musical”. O espetáculo, que conta com a direção e atuação de e Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia, acontece entre os dias 13 a 15 de dezembro, com sessões sexta-feira, às 20h, sábado às 16h e 20h e domingo às 17h, no Teatro Universitário da Ufes.
O espetáculo conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Separados, os dois embarcam em um cruzeiro para esquecerem a desilusão amorosa.
“Estamos felizes em levar ‘Conserto Para Dois’ para Vitória. A peça é muito divertida e mágica, com canções lindas e um figurino divino. Tenho certeza que todos vão sair surpresos e encantados. Acho que estes desafios de relacionamento fazem parte da vida de todo mundo. E tem muito humor também, claro. É ótimo para dar boas risadas. Tem uma sogra muito engraçada, meio sem noção, a Dona Socorro. Garanto que ela habita nesse nosso imaginário coletivo”, disse Raia.
Entrevista Diony Silva - Cláudia Raia - 12-12-24

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