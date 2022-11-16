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"Diário de uma repórter no Pantanal"

Cláudia Gaigher escreve livro contando suas experiências no Pantanal

Ouça a conversa completa com a jornalista capixaba

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 18:09

Publicado em 

16 nov 2022 às 18:09
Jornalista Capixaba Claudia Gaigher
Jornalista Capixaba Claudia Gaigher Crédito: Arquivo Pessoal
"Na minha primeira viagem, chacoalhando de carro pelas estradas e me surpreendendo com as descobertas, me apaixonei pelo Pantanal. Uma paixão colegial, daquelas que fazem o coração disparar quando o objeto de desejo se mostra diante de seus olhos". Assim, mesclando poesia, crônica e contemplação, sem deixar de lado a sensibilidade e o olhar generoso em relação ao meio ambiente, a jornalista capixaba Claudia Gaigher descreve seu amor à primeira vista pela região pantaneira, no livro "Diário de Uma Repórter no Pantanal". A publicação, ainda em fase de produção, tem lançamento previsto para setembro, com desenvolvimento da organização Documenta Pantanal. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA CLAUDIA GAIGHER - 16-11-22

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