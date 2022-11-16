Cláudia Gaigher escreve livro contando suas experiências no Pantanal

"Na minha primeira viagem, chacoalhando de carro pelas estradas e me surpreendendo com as descobertas, me apaixonei pelo Pantanal. Uma paixão colegial, daquelas que fazem o coração disparar quando o objeto de desejo se mostra diante de seus olhos". Assim, mesclando poesia, crônica e contemplação, sem deixar de lado a sensibilidade e o olhar generoso em relação ao meio ambiente, a jornalista capixaba Claudia Gaigher descreve seu amor à primeira vista pela região pantaneira, no livro "Diário de Uma Repórter no Pantanal". A publicação, ainda em fase de produção, tem lançamento previsto para setembro, com desenvolvimento da organização Documenta Pantanal. Ouça a conversa completa!