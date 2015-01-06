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CIRURGIA PLÁSTICA

Cirurgião plástico fala sobre riscos do uso do hidrogel

Na avaliação do especialista, há outros produtos no mercados mais indicados para quem deseja fazer mudanças estéticas

Publicado em 06 de Janeiro de 2015 às 14:39

Publicado em 

06 jan 2015 às 14:39
Nos últimos dias, tem sido divulgado imagens fortes da modelo e apresentadora Andressa Urach nos momentos em que ela ainda estava internada em um hospital de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. A jovem pode ficar com cicatrizes após o grave quadro de infecção causado após a aplicação de uma substância conhecida como hidrogel.Na avaliação do cirurgião plástico Gustavo Mello há outros produtos no mercados mais indicados pelos médicos para quem deseja fazer mudanças estéticas. Ele cita, por exemplo, o ácido hialurônico para as pequenas correções. Em outros casos, as próteses podem ser mais adequadas. Confira abaixo outros detalhes da entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Gustavo Melo Cirurgião - 06-01-15

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