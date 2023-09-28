Circulação da nova variante da Covid já é comunitária no ES

O Espírito Santo confirmou a circulação da variante EG.5, popularmente conhecida como Éris, da Covid-19. Três amostras coletadas na última sexta-feira (22) em pacientes que são da Grande Vitória indicaram presença da nova variante. Em entrevista nesta quinta-feira (28) à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explicou que a transmissão da Éris já é comunitária no Espírito Santo.
O subsecretário também alerta para o "salto" nos casos de positividades da doença, da média de 5 a 6% para 26%. Ele se preocupa com a baixa taxa de imunização com a vacina bivalente, que hoje atinge apenas 14% do público alvo.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 28-09-23.mp3