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Éris

Circulação da nova variante da Covid já é comunitária no ES

Ouça detalhes na entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 set 2023 às 11:14
Coronavírus, Sars-Cov-2, Covid-19, variante, cepa
Circulação da variante Delta no Espírito Santo foi confirmada pelo Ministério da Saúde Crédito: Freepik
O Espírito Santo confirmou a circulação da variante EG.5, popularmente conhecida como Éris, da Covid-19. Três amostras coletadas na última sexta-feira (22) em pacientes que são da Grande Vitória indicaram presença da nova variante. Em entrevista nesta quinta-feira (28) à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explicou que a transmissão da Éris já é comunitária no Espírito Santo.  
O subsecretário também alerta para o "salto" nos casos de positividades da doença, da média de 5 a 6% para 26%. Ele se preocupa com a baixa taxa de imunização com a vacina bivalente, que hoje atinge apenas 14% do público alvo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 28-09-23.mp3

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