Circuito Jesuítico: conheça detalhes da nova rota turística da Região Metropolitana

O assunto agora em destaque é turismo! O Espírito Santo vai ganhar um roteiro turístico jesuítico na sua Região Metropolitana. Entre os destaques, a cidade de Viana, com seus inúmeros pontos de visitação, fará parte de um novo trajeto de visitas. O roteiro turístico envolvendo as cidades da Grande Vitória foi organizado pelas prefeituras em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Grupo da Instância de Governança Turística da Região Metropolitana. O grupo de visitantes percorreu vários pontos de Viana, como o Parque Linear de Canaã, as Ruínas de Belém, em Jucu, e a Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda, em Araçatiba. O lançamento da rota do Circuito Jesuítico da Região Metropolitana está previsto para dezembro deste ano. É a primeira vez que o município de Viana faz parte de um roteiro integrado com outros municípios e com visibilidade internacional. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Renata Weixter, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!