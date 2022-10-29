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Turismo

Circuito Jesuítico: conheça detalhes da nova rota turística da Região Metropolitana

Quem explica é a secretária de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer de Viana, Renata Weixter

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2022 às 11:40
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
O assunto agora em destaque é turismo! O Espírito Santo vai ganhar um roteiro turístico jesuítico na sua Região Metropolitana. Entre os destaques, a cidade de Viana, com seus inúmeros pontos de visitação, fará parte de um novo trajeto de visitas. O roteiro turístico envolvendo as cidades da Grande Vitória foi organizado pelas prefeituras em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Grupo da Instância de Governança Turística da Região Metropolitana. O grupo de visitantes percorreu vários pontos de Viana, como o Parque Linear de Canaã, as Ruínas de Belém, em Jucu, e a Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda, em Araçatiba. O lançamento da rota do Circuito Jesuítico da Região Metropolitana está previsto para dezembro deste ano. É a primeira vez que o município de Viana faz parte de um roteiro integrado com outros municípios e com visibilidade internacional. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Renata Weixter, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renata Weixter - 7.40s - 29-10-22

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