"Cinquentinha": tire suas dúvidas sobre o uso de ciclomotores

Atualmente, 1.584 ciclomotores e ciclo-elétricos estão registrados no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). E para aqueles que não cumprem as exigências legais sobre o seu uso nas vias, vai o alerta: estão sujeitos à multa e até remoção do veículo, conforme a legislação nacional de trânsito. O Detran e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) alertam os proprietários dos veículos, conhecidos popularmente como “cinquentinha”, sobre a necessidade de registro e licenciamento e também de habilitação dos condutores, além das normas de circulação. Em entrevista à CBN Vitória Cleber Bongestab, gerente de Veículos do Detran-ES, e o capitão Theotônio de Oliveira, Comandante do 1ª Companhia do Batalhão de Trânsito, falam sobre o assunto. Confira as explicações!