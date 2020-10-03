Cinemas e teatros voltam com 40% da capacidade a partir de segunda

As atividades de teatro, cinema, parques de diversão e afins tiveram o seu funcionamento autorizado pelo governo do Estado. Em pronunciamento na noite desta sexta-feira (02), o governador Renato Casagrande anunciou que as atividades poderão ser retomadas nos municípios com risco baixo de transmissão da Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (05).

Em entrevista neste sábado (03) ao programa CBN Vitória, a secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, explicou as novas regras que valem para as cidades de risco baixo, a partir da próxima segunda-feira (05). Entre as restrições estão a capacidade máxima de 40%, venda de ingressos preferencialmente online, intervalo maior entre as sessões para a higienização das salas, sistema de renovação do ar condicionado e a recomendação de que crianças com menos de 5 anos e adultos com mais de 60 anos evitem frequentar estes ambientes. Uso de máscara é obrigatório.