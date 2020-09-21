Cinemas devem ser liberados no ES nos próximos dias

A realização de eventos sociais voltados para maiores de 18 anos e com participação de, no máximo, 100 pessoas, está liberada no Espírito Santo a partir desta segunda-feira (21). Uso de máscaras de proteção, disponibilização de álcool em gel e a elaboração de uma lista com os presentes no local está entre as regras estabelecidas pelo governo do Estado. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (21), Lenise Loureiro, secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, alerta que as festas infantis continuam proibidas, assim como boates e pistas de dança. A novidade desta semana é que os cinemas também devem ser liberados a partir dos próximos dias com a possibilidade de ocupação de 50% dos espaços disponíveis.