Cinco fortificações contam a história da Vitória antiga

O livro "Vitória - fortificações e ilhas" conta uma parte pouco conhecida da história da capital do Espírito Santo. Nele, o escritor João Roberto Vasco Gonçalves revela que a cidade era protegida por ao menos cinco fortificações, sendo que duas delas ainda podem ser contempladas atualmente: o Forte São João e o Forte São Francisco Xavier da Barra, em Vila Velha. Os outros três, todos no Centro (antes de aterrado) já não tem registros no local.