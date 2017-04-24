Cinco fortificações contam a história da Vitória antiga

O livro "Vitória - fortificações e ilhas" conta uma parte pouco conhecida da história da capital do Espírito Santo. Nele, o escritor João Roberto Vasco Gonçalves revela que a cidade era protegida por ao menos cinco fortificações, sendo que duas delas ainda podem ser contempladas atualmente: o Forte São João e o Forte São Francisco Xavier da Barra, em Vila Velha. Os outros três, todos no Centro (antes de aterrado) já não tem registros no local.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, João Vasco conta que durante sua pesquisa ainda encontrou o projeto de um forte que seria construído na Ilha do Boi na época colonia. Mas a construção não avançou pois a geografia da região já se mostrava como um impedimento para "invasões" à região. Ouça os detalhes da história:
Entrevista - Fabio Botacin - João Roberto Vasco Gonçalves - 24-04-17