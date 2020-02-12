Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cinco em cada dez indústrias sofrem com mão de obra não qualificada
PROFISSÕES

Cinco em cada dez indústrias sofrem com mão de obra não qualificada

O levantamento da CNI foi feito de 1° a 11 de outubro de 2019, com 1.946 indústrias de transformação e extrativas de todo o país

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 13:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 fev 2020 às 13:13
Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que cinco em cada dez indústrias brasileiras enfrentam problemas com a falta de trabalhadores qualificados. O levantamento foi feito de 1º a 11 de outubro de 2019, com 1.946 indústrias de transformação e extrativas de todo o país. Dessas, 794 são pequenas, 687 são médias e 465 são de grande porte. O gerente executivo de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que a falta de trabalhadores qualificados deve se agravar à medida que aumentar o ritmo de expansão da economia e se tornará um dos principais obstáculos ao crescimento da produtividade e da competitividade do país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato da Fonseca - 12-02-20
 
O problema atinge todas as áreas das empresas, segundo a CNI. Mas é maior na área de produção. Entre as empresas que relatam a falta de trabalhador qualificado, 96% afirmam que têm dificuldades para contratar operadores. Ainda na área de produção, 90% das empresas dizem que enfrentam dificuldades para encontrar trabalhadores de nível técnico. Também há falta de profissionais qualificados para as áreas de vendas e marketing (82%), administrativa (81%), engenharia (77%), gerencial (75%) e pesquisa e desenvolvimento (74%).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados