Cinco em cada dez indústrias sofrem com mão de obra não qualificada

Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que cinco em cada dez indústrias brasileiras enfrentam problemas com a falta de trabalhadores qualificados. O levantamento foi feito de 1º a 11 de outubro de 2019, com 1.946 indústrias de transformação e extrativas de todo o país. Dessas, 794 são pequenas, 687 são médias e 465 são de grande porte. O gerente executivo de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que a falta de trabalhadores qualificados deve se agravar à medida que aumentar o ritmo de expansão da economia e se tornará um dos principais obstáculos ao crescimento da produtividade e da competitividade do país.