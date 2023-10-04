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Finanças

Cinco em cada dez capixabas se organizam financeiramente todos os meses

Ouça detalhes na entrevista com o gerente da Serasa, Daniel Bizanha

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 out 2023 às 11:10
Finanças
Finanças Crédito: Pixabay
Um estudo inédito realizado pela Serasa, em parceria com a Opinion Box, revelou os hábitos de organização financeira da população brasileira. Através do “Finanças Regionais”, foi possível identificar que seis em cada dez brasileiros se organizam financeiramente durante o mês, seja anotando os gastos em papéis, planilhas ou checando o extrato bancário.
Entre os motivos que levam a organização financeira, estão não se endividar, ter uma reserva financeira, melhorar a gestão do dinheiro, economizar para um objetivo futuro, quitar dívidas, fazer investimentos e até poupar para os familiares.
No Espírito Santo, o estudo revela que 5 em cada 10 capixabas se organizam todos os meses para não se endividarem e para garantirem uma reserva de segurança. Mesmo assim, 52% não conseguem se planejar ou se planejam só parcialmente.
Em entrevista à CBN Vitória, o gerente da Serasa, Daniel Bizanha, detalha o estudo e explica os comportamentos financeiros da população brasileira. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel Bizanha - 04-10-23.mp3
O levantamento também identificou que 11% dizem que controlam o próprio dinheiro com frequência, mas esquecem ou pulam alguns meses. Outros 18% contam que só organizam as finanças esporadicamente ou quando sentem necessidade. Já 15% dos entrevistados afirmam que não têm o costume de se preocupar com o assunto.
Anotações em papel (42%), verificação de faturas de cartão (33%) e acompanhamento online de extrato bancário (29%) são os métodos mais comuns. Planilhas (20%) e aplicativos de controle financeiro (12%) também fazem parte da rotina dos brasileiros. Além disso, 10% dizem que organizam gastos utilizando apenas a memória.
Fonte: Serasa

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