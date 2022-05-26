Cinco carretas equipadas com salas de aula vão rodar o ES oferecendo capacitação

Cinco carretas da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) vão rodar o Espírito Santo oferecendo capacitação para empreendedores. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, explicou que serão oferecidos 16 cursos para mais de mil alunos. A intenção do projeto é oferecer capacitação para capixabas irem ao mercado, abrirem seus MEI's e empreenderem. Ouça: