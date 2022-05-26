Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cinco carretas equipadas com salas de aula vão rodar o ES oferecendo capacitação
Empreendedorismo

Cinco carretas equipadas com salas de aula vão rodar o ES oferecendo capacitação

Os detalhes são do diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 18:11

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

26 mai 2022 às 18:11
Unidades móveis da Aderes vão rodar o Estado com capacitação empreededora
Unidades móveis da Aderes vão rodar o Estado com capacitação empreededora Crédito: Pedro Cunha
Cinco carretas da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) vão rodar o Espírito Santo oferecendo capacitação para empreendedores. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, explicou que serão oferecidos 16 cursos para mais de mil alunos. A intenção do projeto é oferecer capacitação para capixabas irem ao mercado, abrirem seus MEI's e empreenderem. Ouça:
Pedro Cunha entrevista Alberto Farias Gavini Filho - 26/05/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados