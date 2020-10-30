Cinco anos após tragédia, há insegurança no consumo de água e peixes

O rompimento de barragem em Mariana, em Minas Gerais, completa cinco anos na próxima semana. A barragem se rompeu em 5 de novembro de 2015, deixando 19 mortos, comunidades atingidas e grave efeito ambiental. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (3), o procurador da República, Paulo Henrique Trazzi, membro da Força-Tarefa Rio Doce, destacou que cinco anos após a maior tragédia ambiental brasileira, dúvidas e incertezas persistem.

De início, a recomendação conjunta dos órgãos já aponta que "no dia 05 de novembro de 2015, há cinco anos, o mundo assistiu, estarrecido, o maior desastre ambiental brasileiro e o único dessa natureza no mundo, causado pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, de responsabilidade das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasi Ltda., ambas proprietárias da Samarco Mineração S/A". A recomendação aponta que ao longo dos 680 quilômetros percorridos entre Bento Rodrigues, em Minas Gerais, até o mar de Regência, no litoral capixaba, onde a lama se espalhou, acabando com a vida marinha numa área de 40 quilômetros quadrados, vazaram 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro ao longo da Bacia do rio Doce atingindo uma área equivalente à extensão territorial de Portugal.

Passados anos da tragédia, há insegurança no consumo de água e peixes e comunidades que ainda esperam por indenizações. "São 1800 dias de sofrimento e de graves violações dos direitos humanos", desabafa o procurador. Confira a entrevista!

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - DR PAULO HENRIQUE - 30-10-20

O outro lado

A Fundação Renova informa que até setembro de 2020, foram destinados R$ 10,1 bilhões para as ações integradas de recuperação e compensação. Até 31 de agosto de 2020, cerca de R$ 2,6 bilhões foram pagos em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para cerca de 321 mil pessoas. Em agosto, começaram a ser pagas indenizações para os casos de difícil comprovação por meio de uma plataforma on-line que atende categorias informais.

Também informa que mais de 1.600 obras foram executadas ao longo de todo o território atingido. O projeto dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana (MG), envolve a construção de cidades inteiras e ganha forma nas primeiras casas sendo concluídas, nas ruas pavimentadas, bens coletivos em etapa final, vias iluminadas e obras de infraestrutura avançadas. As obras foram adaptadas ao cenário da COVID-19. Cerca de 470 famílias participam ativamente do processo.