Cinco anos após a pandemia da Covid-19: vivemos uma nova epidemia de ansiedade

A pandemia de Covid completa 5 anos neste ano de 2025. O período impôs um mudança na visão do mundo inteiro sobre os cuidados com a saúde de forma geral. Com receio do desconhecido, capixabas mudaram suas rotinas do dia a dia, em casa e no trabalho. Foram obrigados a acompanhar números assustadores que provocavam ainda mais incertezas quanto ao futuro. Comportamentos foram radicalmente redefinidos e, inevitavelmente, sentimentos passaram por grandes transformações provocando alertas quanto à saúde mental do indivíduo. Ansiedade, medo, angústia, solidão, esgotamento, saudade e luto são só alguns que exemplificam as dificuldades que cada um teve de enfrentar com sua dose de coragem, força e fé.