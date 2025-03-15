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Além do Lockdown

Cinco anos após a pandemia da Covid-19: vivemos uma nova epidemia de ansiedade

Ouça o primeiro episódio do podcast que trata sobre saúde mental

Publicado em 15 de Março de 2025 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2025 às 10:45
Além do Lockdown
Podcast CBN Além do Lockdown Crédito: Arte AG
A pandemia de Covid completa 5 anos neste ano de 2025. O período impôs um mudança na visão do mundo inteiro sobre os cuidados com a saúde de forma geral. Com receio do desconhecido, capixabas mudaram suas rotinas do dia a dia, em casa e no trabalho. Foram obrigados a acompanhar números assustadores que provocavam ainda mais incertezas quanto ao futuro. Comportamentos foram radicalmente redefinidos e, inevitavelmente, sentimentos passaram por grandes transformações provocando alertas quanto à saúde mental do indivíduo. Ansiedade, medo, angústia, solidão, esgotamento, saudade e luto são só alguns que exemplificam as dificuldades que cada um teve de enfrentar com sua dose de coragem, força e fé.
A CBN Vitória conversou com especialistas da área da saúde e também com pessoas que sofreram com suas decisões, emoções e perdas. Você ouve como foram esses últimos 5 anos desde o início da pandemia no podcast "Além do Lockdown", em três episódios.
Neste primeiro episódio, cinco anos após a pandemia da Covid-19, vivemos uma nova epidemia de ansiedade!
PODCAST COVID - EP 01 - 21.37s.mp3

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