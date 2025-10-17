Cientistas mais influentes: professor de engenharia elétrica busca soluções tecnológicas para interação homem-máquina

UFES vWalker desenvolvido pela equipe de Engenharia Biomédica do pesquisador e professor da Ufes Anselmo Frizera, Doutor em Eletrônica, senior member do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) Crédito: LabTel/HCS (UFES).

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) manteve, este ano, 13 pesquisadores na lista de cientistas mais influentes do mundo, segundo um levantamento realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A classificação é baseada na quantidade de citações recebidas em artigos científicos ao longo do ano anterior.

Para entender o que faz o trabalho destes especialistas ser tão bem reconhecido dentro e fora da sala de aula, a CBN Vitória dá continuidade à série de entrevistas especiais com os cientistas do Espírito Santo que se destacam internacionalmente.

Entre os nomes da lista está o do professor do Departamento de Engenharia Elétrica, Anselmo Frizera Neto. Ele é Doutor em Eletrônica, senior member do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). Com atuação na área de Engenharia Biomédica, ele coordena projetos que envolvem robótica de reabilitação, inteligência artificial, sensores de fibra óptica e realidade aumentada. Todos com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas que possuam algum tipo de limitação.

“Pensar que a engenharia não é muito ‘humana’, talvez, seja uma visão fria do que é engenharia. O tempo todo fazemos soluções para pessoas. Os desafios são buscar soluções tecnológicas para melhorar a qualidade de vida”, destaca. Ouça a conversa completa e entenda!